Встреча Додон – Влах: О чем говорили президент и башкан Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Стороны обсудили текущую социально-экономическую повестку в регионе.

– Рассмотрели также перспективы принятия Парламентом Республики Молдова пакета законопроектов, направленных на гармонизацию правовых актов автономии с национальным законодательством. Кроме того, обсудили программу намеченного на 23 декабря празднования 25-летия со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». Мероприятие пройдет под патронатом главы государства, – сообщил на своей странице в соцсети президент.