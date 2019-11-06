Встреча Додон – Влах: О чем говорили президент и башкан Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Стороны обсудили текущую социально-экономическую повестку в регионе.
– Рассмотрели также перспективы принятия Парламентом Республики Молдова пакета законопроектов, направленных на гармонизацию правовых актов автономии с национальным законодательством. Кроме того, обсудили программу намеченного на 23 декабря празднования 25-летия со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». Мероприятие пройдет под патронатом главы государства, – сообщил на своей странице в соцсети президент.
В завершение встречи Ирина Влах пригласила Игоря Додона на Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019, который пройдет в регионе 8-9 ноября с участием 400 представителей отечественного и международного бизнеса из 13 стран мира, и на День гагаузского вина 10 ноября.