Встреча Додон – Путин: Отношения между странами движутся вперед несмотря на демарши режима

На полях неформального саммита СНГ Игорь Додон переговорил с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили все вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

Отметили, что, несмотря на всю антироссийскую риторику и действия правительства Молдовы и парламентского большинства отношения между нашими странами успешно движутся вперёд. Поблагодарил Президента России за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год, в частности, в приднестровском урегулировании, в вопросах экспорта молдавской продукции на российский рынок и миграционной амнистии для граждан Молдовы, работающих в России, – отметил президент по итогам проведенной беседы.

Глава государства также отметил, что 2018 год крайне важен для наших стран.

В Российской Федерации предстоят выборы президента страны. Пожелал Владимиру Владимировичу победы на них. Считаю его выдающимся лидером в истории России, который вернул своей стране статус мировой державы. В Молдове предстоят не менее важные парламентские выборы, от которых зависит, как будет развиваться страна, – добавил он.

В заключение беседы Игорь Додон выразил надежду, что “в 2018 году нам удастся выйти на новый уровень сотрудничества, без того напряжения, которое сопровождало отношения между нашими странами в уходящем 2017 году”.