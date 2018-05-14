Встреча Додон – Путин: о чем говорили президенты Молдовы и России в Сочи (ФОТО)

По окончании работы заседания Высшего Евразийского экономического совета глава государства провел двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку предоставления Молдове статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

– Мы обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, и констатировали очень хороший диалог на уровне президентов, в отличие от совсем «пустых» отношений на уровне правительства. Вместе с тем, я отметил, что в период за 2013-2016 годы товарооборот между Молдовой и Россией упал в 2,8 раза. Однако в 2017 году был отмечен рост, что говорит о необходимости дальнейшей интенсификации отношений для сохранения положительной динамики, – написал по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети Игорь Додон.

В заключение он проинформировал Президента Российской Федерации о своем решении посетить Всемирный экономический форум, который пройдет 24-26 мая в Санкт-Петербурге.