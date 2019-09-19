Встреча Додон – Патрушев: Президент выступил за восстановление полноформатного сотрудничества Молдовы и России (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился с Дмитрием Патрушевым, министром сельского хозяйства Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдовы и России. Во встрече также приняли участие вице-премьер Молдовы по реинтеграции и сопредседатель Молдавско-Российской межправительственной комиссии Василий Шова и посол России в Молдове Олег Васнецов.

В ходе беседы глава государства приветствовал возобновление работы Молдавско-российской межправительственной комиссии.

– Отметил, что перерыв между заседаниями комиссии длился 3 года. Это негативно отразилось на развитии наших торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией. Приветствовал подписание Протокола заседания межправкомиссии, что позволит восстановить полноформатное сотрудничество в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, строительство, а также в сфере миграции, здравоохранения, культуры, науки, инноваций, спорта, межэтнических отношений, регионального сотрудничества и окружающей среды. Подчеркнул, что в рамках проводимой работы важно продолжать развивать договорно-правовую базу сотрудничества Молдовы и России, – отметил глава государства.

Глава государства обратил внимание на то, что заседание межправкомиссии состоялось в преддверии второго Молдо-российского экономического форума, который пройдёт в эти дни в Кишинёве. В рамках форума запланировано участие около 1000 представителей молдавского и российского бизнеса, где они смогут заключать соглашения и контракты, в интересах обеих стран.

– Подчеркнул, что теперь очень важно, чтобы достигнутые договорённости были переведены в практическую плоскость работы правительства, и к следующему заседанию Молдавско-российской межправительственной комиссии наши страны могли бы приступить к обсуждению долгосрочных инвестиционных проектов, в которых остро нуждается Республика Молдова, – добавил он.

В завершение встречи Игорь Додон поблагодарил Дмитрия Патрушева за проделанную огромную работу по восстановлению торгово-экономических отношений между Молдовой и Россией и выразил надежду на интенсивное сотрудничество в будущем.