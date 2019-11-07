Встреча Додон – Михалко: о чем говорили президент и глава делегации ЕС в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

Встреча Додон – Михалко: о чем говорили президент и глава делегации ЕС в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с главой Делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко.

Стороны обсудили наиболее важные вопросы стратегического партнерства между нашей страной и Европейским союзом. Игорь Додон подтвердил приверженность руководства Республики Молдова имплементации соглашений, подписанных с Евросоюзом, и углублению торгово-экономических связей со странами ЕС.

– Кроме того, проинформировал господина Михалко о развитии внутриполитической ситуации в нашей стране, и в этом контексте мы обменялись мнениями о необходимости сохранения политических процессов в рамках правового поля, в соответствии с важнейшими европейскими принципами правового государства, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

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