Встреча Додон – Красносельский: о чем говорили президент Молдовы и лидер Приднестровья (ФОТО, ВИДЕО)

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В государственной резиденции «Холеркань» во вторник состоялась очередная, шестая по счету встреча президента Молдовы Игоря Додона с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским. Стороны продолжили обсуждение текущих вопросов, стоящих на повестке дня, и наметили некоторые темы на перспективу.

– Отметили, что ситуация, которая сложилась в процессе приднестровского урегулирования, требует от обеих сторон поддерживать постоянный диалог и тщательнее прорабатывать вопросы, которые стоят на повестке дня. В рамках встречи мы обсудили некоторые детали состоявшегося в Братиславе раунда переговоров формата «5+2» и ход выполнения договорённостей, известных как «Берлин+». Обменялись мнениями о тех практических шагах, которые предпринимаются для имплементации достигнутых договорённостей. Обсудили и ряд других вопросов экономического и социального характера, затрагивающие интересы жителей и экономических агентов на обоих берегах Днестра, в том числе касающиеся расширения режима свободного передвижения людей, товаров и услуг по всей территории Республики Молдова. Мы сблизили наши позиции для выработки подходов по их последующей реализации, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

По его словам, в ходе диалога была отмечена общая заинтересованность о недопущении осложнений в Зоне Безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность в Республике Молдова. Игорь Додон и Вадим Красносельский вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности в регионе.

Кроме того, в преддверии подготовки Баварской конференции, намеченной на 4-5 ноября, стороны подтвердили готовность продолжать открытый диалог на различных уровнях и площадках, который будет способствовать установлению доверия между жителями обоих берегов Днестра. Они согласились с тем, что, наряду с официальными контактами, важным фактором, способствующим продвижению процесса политического урегулирования, является и активность общественных институтов.

– В завершение встречи ещё раз подчеркнули, что нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия, которые открывают возможности обсуждать и более сложные вопросы, стоящие в повестке переговорного процесса приднестровского урегулирования, – подытожил Игорь Додон.