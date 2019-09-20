Встреча Додон – Козак: о чем говорили президент и спецпредставитель Путина (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства провел встречу с вице-премьером Правительства России, специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, который находится в Молдове для участия во втором Молдавско-российском экономическом форуме. Стороны с удовлетворением отметили, что в этом году на экономическом форуме количество участников достигло тысячи, и в их числе – высокие представители государственных структур и бизнеса Молдовы и России.

Отдельно Игорь Додон и Дмитрий Козак обсудили результаты заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. За несколько месяцев правительствам Молдовы и России удалось рассмотреть большое количество вопросов, многие из которых нашли своё отражение в протоколе заседания межправкомиссии.

– Крайне важно, чтобы достигнутые договорённости были в дальнейшем реализованы в практической плоскости, чтобы наши страны могли перейти к обсуждению долгосрочных программ торгово-экономического сотрудничества, – отметил Игорь Додон.

В заключение встречи стороны дали общую высокую оценку динамике двусторонних молдавско-российских отношений. Они отметили, что проводимые в рамках молдавско-российского партнерства мероприятия позволяют надеяться на укрепление взаимосвязи и сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на долгосрочной основе.