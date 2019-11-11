Встреча Додон – Хоган: что обсуждали президент и посол США (ФОТО, ВИДЕО)

Встреча Додон – Хоган: что обсуждали президент и посол США (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны обсудили различные вопросы стратегического диалога между нашими странами, подчеркнули важность дальнейшего углубления торгово-экономических связей, реализации проектов в гуманитарной, образовательной и других сферах.

В этом контексте глава государства выразил признательность американским партнерам за постоянную и всестороннюю поддержку Республики Молдова в вопросах демократизации, проведения реформ и функционирования институтов правового государства.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md