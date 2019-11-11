Встреча Додон – Хоган: что обсуждали президент и посол США (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны обсудили различные вопросы стратегического диалога между нашими странами, подчеркнули важность дальнейшего углубления торгово-экономических связей, реализации проектов в гуманитарной, образовательной и других сферах.

В этом контексте глава государства выразил признательность американским партнерам за постоянную и всестороннюю поддержку Республики Молдова в вопросах демократизации, проведения реформ и функционирования институтов правового государства.