Встреча Додон-Хоган: что обсуждали президент и посол США (ФОТО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся развития и укрепления стратегического диалога между нашими странами, который в нынешнем году сохраняет хорошую динамику, несмотря на политические перемены в Республике Молдова.

Кроме этого, господин Хоган проинформировал президента о том, что в нашу страну в ближайшие дни приедет заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Он проведет встречу с представителями высшего руководства Республики Молдова.