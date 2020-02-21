Встреча Додон – Букиккио: о чем говорили президент и глава Венецианской комиссии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который находится с визитом в Республике Молдова.

Стороны констатировали активное взаимодействие Комиссии и руководства нашей страны в части имплементации необходимых реформ. Они были едины во мнении о том, что Молдова – один из самых надежных партнеров Венецианской комиссии.

– Выразил уверенность в том, что при экспертной поддержке со стороны Комиссии Совета Европы нам удастся найти оптимальные решения для внесения изменений в действующее законодательство, когда в этом будет необходимость. Высоко оценил встречу с господином Букиккио в конце января в Страсбурге, где молдавская сторона подтвердила приверженность взятым на себя международным обязательствам по имплементации реформ, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

В свою очередь, глава Венецианской комиссии дал хорошую оценку проведенным в Кишиневе рабочим встречам в парламенте и правительстве и выразил уверенность в успешном осуществлении реформ в нашей стране.

Игорь Додон также сообщил своему собеседнику о том, что направил в парламент в качестве законодательной инициативы проект о внесении изменений в Закон о Высшем совете магистратуры на основании рекомендаций Венецианской комиссии и мнения Главного управления по вопросам прав человека и правового государства Совета Европы.

– Подчеркнул, что законопроект направлен на приведение концепции избрания председателя ВСМ в соответствие с международными стандартами. Выразил надежду на то, что проект получит поддержку в законодательном органе в ходе весенней сессии, чтобы он вступил в силу в ближайшее время и способствовал гармонизации с концепцией корректировок, предложенных Министерством юстиции через законопроект о внесении поправок в Конституцию, – добавил он.