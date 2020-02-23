Вспышка коронавируса в Италии. Что говорят власти Молдовы

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В связи с возросшим числом случаев коронавируса в Италии МИДЕИ Молдовы призывает наших сограждан, находящимся в этой стране, строго соблюдать рекомендации местных властей по этому поводу.

Посольство РМ в Риме вместе с генеральным консульством в Милане и консульством в Падуе находятся в постоянном контакте с итальянскими властями. До настоящего времени граждан Молдовы среди инфицированных зарегистрировано не было. Также не поступало просьб о консульской помощи со стороны наших соотечественников, живущих в Италии.

Граждане РМ, которые находятся в Италии и которым нужна помощь, могут позвонить по следующим номерам: +39 3294421091; +39 3206108989; +39 3805905331; 0 80 090990 (звонки из РМ) или +373 22 788722 (звонки из-за рубежа).