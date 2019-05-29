Вспышка африканской чумы свиней в Бричанах: пограничники нашли 6 трупов диких кабанов

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Лабораторными анализами была подтверждена вспышка африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов в лесном фонде, расположенном в приграничной зоне города Липканы Бричанского района.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), 28 мая Республиканский ветеринарно-диагностический центр в результате лабораторных исследований подтвердил наличие вируса АЧС в пробах, взятых у 6 трупов диких кабанов – самки и её потомства. Трупы обнаружили пограничники, которые сообщили об этом представителям лесного фонда и территориального подразделения агентства по безопасности пищевых продуктов Единец (ответственный и за Бричанский район). Специалисты отобрали пробы и уничтожили трупы кабанов в соответствии с установленными процедурами.

В связи с этим была созвана Комиссия по чрезвычайным ситуациям Бричан, которая разработала и утвердила план мер по борьбе со вспышкой АЧС и её ликвидации. Примечательно, что в указанном регионе, как в Румынии, так и на Украине, было зарегистрировано много случаев АЧС у диких кабанов. Последний случай африканской чумы в Молдове был зафиксирован у домашних свиней 14 марта 2019 года в селе Бешгиоз Чадыр-Лунгского района. Она была ликвидирована 16 мая текущего года.

Представители НАБПП призывают всех владельцев домашних свиней обращаться к специалистам при первых проявлениях симптомов африканской чумы у животных или их внезапной смерти, а также в случае нахождения мёртвых диких свиней. Также им рекомендует соблюдать требования ветеринарно-санитарных норм, установленные Постановлением Правительства №. 1368 от 19.12.2016.