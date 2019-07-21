Вспышка африканской чумы свиней обнаружена в коммуне Манта Кагульского района

0

Новый случай африканской чумы свиней выявлен в коммуне Манта Кагульского района, где местный житель обнаружил труп свиньи. Случай подтвержден Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов.

В пятницу, 19 июля, результаты лабораторных исследований подтвердили наличие вируса чумы свиней. В то же время специалисты ликвидировали всех зараженных свиней. По словам главы Кагульского подразделения НАБПП Сергея Максименко, в субботу утром, 20 июля, учреждение оповестили о появлении нового трупа свиньи в селе Пашкань коммуны Манта, в настоящее время по этому случаю проводятся исследования, пишет moldpres.md.

В контексте появления вспышки африканской чумы свиней НАБПП контролирует эпизоотическую ситуацию и напоминает владельцам свиней не кормить животных пищевыми отходами, не допускать их свободного перемещения, а также менять одежду и обувь перед входом в хлев и соблюдать правила биобезопасности.

Африканская чума свиней безопасна для человека, однако болезнь распространяется очень быстро среди животных и наносит большой материальный ущерб сельскому хозяйству. Вакцины против АЧС нет. Существующая вакцинация снижает давление вируса, но не приводит к его исчезновению.