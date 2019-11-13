Вспышка африканской чумы свиней была обнаружена в Хынчештском районе

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Вчера Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) объявило о том, что все вспышки африканской чумы свиней (АЧС), зарегистрированные на территории Молдовы, были ликвидированы, а сегодня новый очаг был обнаружен в селе Сарата Галбена Хынчештского района.

Данную информацию подтвердили представители НАБПП. По их словам, специалисты Агентства уже выехали на место, чтобы подтвердить и задокументировать вспышку АЧС. Подробности будут известны позже, передаёт tv8.md.

НАБПП призывает владельцев свиней срочно информировать ветеринаров о заболевании, гибели животных или обнаружении туш диких кабанов и рекомендует соблюдать минимальные требования биобезопасности, установленные постановлением правительства.

Стоит отметить, что в 2019 году в нашей стране было зарегистрировано 30 вспышек АЧС, из которых 26 – у домашних свиней, содержавшихся в частных хозяйствах. Больные животные, 402 свиньи и 13 диких кабанов, были забиты. Последняя вспышка африканской чумы свиней зафиксирована 26 сентября на частной ферме в Комрате, где содержалось 40 свиней.