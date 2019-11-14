Вспышка АЧС в Хынчештах: специалисты НАБПП уничтожили около 30 свиней (ВИДЕО)

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На ферме села Сарата Галбена Хынчештского района было уничтожено около 30 свиней, после того как они были заражены вирусом АЧС. Животных забили и поместили в яму глубиной не менее 5 метров. Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов объявили карантин в населённом пункте и установили палатки на въездах в село, а также фильтры для дезинфекции автомобилей.

После того, как лабораторные анализы подтвердили наличие вируса АЧС, 29 свиней были уничтожены. В то же время представители НАБПП утверждают, что фермер получит компенсацию. По мнению специалистов, животные заразились после того, как на ферму привезли хряка для оплодотворения, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что с начала текущего года на территории Молдовы было зарегистрировано 30 вспышек африканской чумы свиней. Вирус АЧС не опасен для человека, но очень быстро распространяется среди животных и наносит большой ущерб сельскому хозяйству.