Вспыхнувшие солома и дрова едва не привели к трагедии в Приднестровье

Около трёх часов ночи в службу пожаротушения позвонил житель села Чобручи. Он заметил задымление на территории одного из частных домовладений, расположенных по улице 25 Октября.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, прибывшие сотрудники СВПЧ-8 обнаружили, что горели солома и дрова, сложенные под навесом. Площадь воспламенения составила 32 квадратных метра.

В момент ЧП в жилье спали 77-летний хозяин и его 46-летний сын. Услышав шум во дворе, старший из мужчин проснулся и, поспешив на улицу, увидел работавших огнеборцев. Специалистам понадобился час, чтобы справиться с огненной стихией. Деревянная постройка была полностью уничтожена пламенем.

По предварительной версии инспекторов Госпожнадзора, причиной могло стать неосторожное обращение с огнём. Накануне вечером, сжигая сухую траву во время ветреной погоды, домовладелец оставил костёр непотушенным. Ведётся разбирательство.