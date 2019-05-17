Вспомогательная школа №6 в Кишиневе – еще один пример конкретной помощи ПСРМ (ФОТО)

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Вспомогательная школа №6 в Кишиневе – еще один пример того, как усилия, предпринятые представителями ПСРМ в Кишиневе, дали положительные плоды. Социалистам не только удалось не допустить закрытия учреждения, но и оказать существенную помощь для его развития.

Историю взаимоотношений социалистов и данной школы на своей странице в соцсети рассказал бывший председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, депутат ПСРМ Ион Чебан

– В этом учебном заведении обучаются десятки детей с особыми потребностями, многие из которых страдают синдромом Дауна и тяжелой степенью аутизма. Учителя здесь прилагают большие усилия и вкладывают душу в свою работу, давая знания ученикам и развивая их способности. Были предприняты попытки закрыть эту школу. Она не была закрыта, она работает в новом здании, оснащенном необходимым оборудованием и мебелью. Еще один пример усилий, предпринятых представителями Партии социалистов в Кишиневе, в первую очередь, для предотвращения закрытия учреждения и с целью обеспечения его развития, – отметил Чебан.

По словам социалиста, история отношений ПСРМ с администрацией и с самим учреждением насчитывает более 4 лет .

– Тогда их впервые попросили “уплотниться” в здании, в котором они располагались, после чего состоялись дискуссии об оптимизации учреждения (они все еще идут в некоторых кабинетах). С тех пор мы вместе нашли возможность перейти в новое здание, это заняло некоторое время. Затем в сентябре мы говорили о мебели для всей школы и некотором инвентаре, что также было сделано. Есть еще вещи, которые нужно сделать. Сегодня говорили о специальных детских и спортплощадках, а также о благоустройстве территории. Я знаю, что совместными усилиями это будет сделано. Сердечно благодарю коллектив за самоотдачу и все, что они делают для этих деток день за днем, – подчеркнул Чебан.