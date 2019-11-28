ВСП проводит интервью с кандидатами на должность генпрокурора

0

Высший совет прокуроров встретился сегодня, чтобы провести интервью с четырьмя кандидатами, отобранными Министерством юстиции в рамках конкурса на пост главы Генеральной прокуратуры.

Собеседования начались после 10.00 и проводятся за закрытыми дверьми. Первым прошел интервью Олег Крышмару.

По словам членов ВСП, после собеседования будут оцениваться все результаты этапа отбора, а имя победителя будет объявлено после 14.00 и отправлено для назначения главе государства, пишет moldpres.md.

Список из четырех кандидатов, отобранных по итогам инициированного Министерством юстиции конкурса, в котором значатся Олег Крышмару, Владислав Грибинча, Вячеслав Солтан и Александр Стояногло, был передан 18 ноября в ВСП новым министром Фадеем Нагачевским. Он объявил, что признает результаты конкурса, который считает законным, хотя его предшественник отменил его.

В соответствии с новыми изменениями, внесенными в законодательство, ВСП выберет одну кандидатуру из четырех предложенных, которую представит на утверждение главе государства.