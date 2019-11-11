ВСП отложил изменение нормативной базы по отбору кандидата на должность генпрокурора

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Высший совет прокуроров (ВСП) отложил до следующего заседания рассмотрение проекта по изменению институциональной нормативной базы по отбору кандидата на должность генерального прокурора.

По словам членов ВСП, на данный момент существует неопределенность по этому вопросу, после того, как проект был изменен путем принятия на себя ответственности исполнительным органом.

– На следующем заседании мы узнаем, над какими изменениями мы будем работать. Мы не можем принять регламент, который будет противоречить закону, – сказала председатель ВСП Анжела Мотузок, пишет moldpres.md.

Напомним, в начале прошлой недели министр юстиции Олеся Стамате отменила результаты конкурса на должность генерального прокурора. В тот же день правительство утвердило путем взятия на себя ответственности новые правила отбора генпрокурора, после чего фракция ПСРМ выдвинула вотум недоверия кабмину. Документ будет рассмотрен в ближайшие дни.