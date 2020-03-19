ВСМ принял прошения об отставке нескольких судей

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Высший совет магистратуры (ВСМ) сегодня принял прошения об отставке нескольких судей, в том числе судьи Высшей судебной палаты.

Так, члены ВСМ приняли прошения об отставке судей Василе Стихи из оргеевского районного суда и Алёны Даниловой из кишинёвской апелляционной палаты, а также Святослава Молдована из ВСП. Рассмотрение прошения об отставке судьи Николае Краю было отложено до следующего заседания, пишет moldpres.md.

Как сообщили в ВСМ, отставка Святослава Молдована связана с его состоянием здоровья. Он является одним из судей, который ранее рассматривал дело ТЦ “Gemenii”, за которое Молдова решением ЕСПЧ вынуждена выплатить ущерб в размере около 70 млн леев.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявлял, что правительство сократит на эту сумму бюджет судебного сектора, чтобы исполнить обязательство государства.

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