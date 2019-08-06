ВСМ назначил трёх кандидатов на должности председателей судей

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Высший совет магистратуры (ВСМ) отобрал сегодня, 6 августа, трех кандидатов на должность председателей Комратского, Сорокского и Чимишлийского судов. Кандидатуры будут предложены президенту Республики Молдова Игорю Додону для назначения на должность.

В ходе сегодняшнего заседания, члены ВСМ представили результаты ряда конкурсов на замещение должностей председателей районных судей. Так, после обсуждений, члены ВСМ решили предложить главе государства кандидатуры Игоря Ботезату на должность председателя Комратского суда, Вадима Белоуса на должность председателя Сорокского суда и Софьи Арамэ – на должность председателя Чимишлийского суда, передаёт moldpres.md.

Кроме этого, сегодня члены ВСМ отклонили кандидатуру судьи Михая Бушуляка на должность председателя Кагульского суда и объявили новый конкурс на должность главы этой инстанции. Вопрос о проведении конкурса на замещение вакантной должности заместителя председателя апелляционной палаты Бельц был отложен на следующее заседание ВСМ.

На сегодняшнем заседании магистраты ВСМ также оценили 55 кандидатов, подавших заявки на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей судьи в ряде инстанций.