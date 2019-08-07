ВСМ назначил нового врио председателя Апелляционной палаты Кишинёва

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По решению Высшего совета магистратуры (ВСМ), временно исполнять обязанности председателя Апелляционной палаты Кишинёва будет Лидия Булгак. Решение было принято вчера, 6 августа, на заседании ВСМ.

Лидия Булгак будет исполнять обязанности председателя Апелляционной палаты до тех пор, пока на основании объявленного ВСМ 2 недели назад конкурса не будет избран один из кандидатов, передаёт ipn.md. Стоит отметить, что до назначения Лидии Булгак обязанности председателя АП Кишинёва временно исполнял Анатолий Пахапол.

До этого председателем был Ион Плешка, его мандат истёк 20 июля. Ион Плешка занимал эту должность с 2011 года и был назначен врио президента Марианом Лупу. Новый мандат на 4 года он получил 20 июля 2015 года указом президента Николая Тимофти, передаёт realitatea.md.

Напомним, что вчера на заседании Высший совет магистратуры (ВСМ) отобрал также трёх кандидатов на должность председателей Комратского, Сорокского и Чимишлийского судов. Кандидатуры будут предложены президенту Республики Молдова Игорю Додону для назначения на должность.