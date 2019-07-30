ВСМ назначил двух кандидатов на должность судьи КС

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Высший совет магистратуры (ВСМ) назначил сегодня, 30 июля, двух кандидатов на должность судьи Конституционного суда – Сергея Цуркана и Эдуарда Абабей.

Сергею Цуркану – 44 года, работает преподавателем, доцент Международного независимого университета Молдовы. Эдуарду Абабей – 51 год. Он адвокат, бывший судья. Стоит отметить, что к конкурсу всего были допущены 17 кандидатов, передаёт moldpres.md.

Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое судей назначаются парламентом, двое – правительством и двое – ВСМ. Недавно парламент объявил, что Николае Ешану и Владимир Гроссу являются кандидатами, которые набрали самые высокие баллы в конкурсе на замещение должности судьи Конституционного суда. Правительство пока не назначило своих кандидатов на эти должности.

Напомним, что бывшие судьи Конституционного суда подали в отставку в конце июня.