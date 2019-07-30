ВСМ назначил двух кандидатов на должность судьи КС

ВСМ назначил двух кандидатов на должность судьи КС

Высший совет магистратуры (ВСМ) назначил сегодня, 30 июля, двух кандидатов на должность судьи Конституционного суда – Сергея Цуркана и Эдуарда Абабей.

Сергею Цуркану – 44 года, работает преподавателем, доцент Международного независимого университета Молдовы. Эдуарду Абабей – 51 год. Он адвокат, бывший судья. Стоит отметить, что к конкурсу всего были допущены 17 кандидатов, передаёт moldpres.md.

Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое судей назначаются парламентом, двое – правительством и двое – ВСМ. Недавно парламент объявил, что Николае Ешану и Владимир Гроссу являются кандидатами, которые набрали самые высокие баллы в конкурсе на замещение должности судьи Конституционного суда. Правительство пока не назначило своих кандидатов на эти должности.

Напомним, что бывшие судьи Конституционного суда подали в отставку в конце июня.

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