Вслед за зубрами

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О том, как нелегко живётся в гармонии с природой

В Молдове Красная книга была впервые издана в 1978 году. Тогда в неё было включено только 55 видов. Во второе издание, датированное 2001 годом, вошли уже 242 вида флоры и фауны, нуждающихся в государственной защите. В 2015-м увидело свет третье издание, которое содержит уже 430 видов редких растений и животных. Не слишком ли быстро мы расправляемся с окружающим нас миром?

Пути исчезновения исповедимы

Дмитрий Кантемир в «Описании Молдавии» главу VII посвятил диким и домашним животным. Он упомянул о «бродящих по лесам стадах оленей, серн, коз, лисиц, рысей и волков». Также мы там можем прочесть и следующее: «В западных горах водится другой зверь, который, позволю себе утверждать, является характерным для нашей страны и которого молдаване называют зимбр». Согласно другим источникам, захаживал на территорию современной Молдовы медведь и многие другие животные. Ныне зубры живут только в заповеднике, медведи и некоторые другие исчезающие виды – в зоопарке.

– На грани исчезновения почти все степные виды животных – среди них когда-то повсеместно распространённые крапчатый суслик и степная мышовка. К исчезающим видам относятся лесная кошка, выдра, хорь, европейская норка, куница. Причины их исчезновения разные. Но помимо всего, когда эти животные в поисках пищи иногда забредают в крестьянские хозяйства, они нередко становятся жертвами разгневанных хозяев, – говорит кандидат биологических наук Николай Зубков. – Самая критическая группа – летучие мыши. Люди разрушают места их обитания, не задумываясь о том, что этот вид млекопитающих – часть общей экосистемы. Они не приносят вреда, в рацион питания летучих мышей входят вредные насекомые, которые докучают людям.

Из почти 70 видов млекопитающих, обитающих на территории Молдовы, за последние десятилетия 10 практически исчезли, ещё пять находятся на грани исчезновения, 15 относятся к категории уязвимых. По мнению учёных, чтобы сохранить исчезающие виды животных, необходимо создавать заповедные участки в местах их обитания. А людям рекомендуется быть человечнее.

Исчезающие виды растений и животных должны нам напоминать о том, что, если человек уничтожит свою среду обитания, то сам может стать редким видом на планете Земля. Такой вариант развития человечества вполне возможен.

Гнёзда опустели

Молдова – маленькая и густонаселённая страна. Это в определённой мере отражается на состоянии орнитофауны. Особенно это сказалось в период развития сельского хозяйства в МССР. Распашка степных участков, интенсивное садоводство и виноградарство, активная вырубка лесов – как тогда, так ещё более интенсивная в настоящее время – существенно изменили видовой состав и численность птиц в природе. Борьба с мышевидными грызунами на полях и в садах, вырубка старых, высокоствольных деревьев в лесах существенно сократили видовой состав хищных птиц.

– Со второй половины ХХ столетия исчезли на гнездовании беркут, могильник, скопа, змееяд, большой подорлик, красный коршун. Сегодня этих птиц можно встретить только на весеннем или осеннем пролёте, – рассказывает орнитолог Олег Мантаров. – После распашки основных степных участков из нашей орнитофауны исчезли дрофа, лунь степной, степной и малый жаворонок, сократилась численность степной пустельги. Из-за отсутствия высокоствольных дубов исчез на гнездовании чёрный аист. Редкими видами у нас являются филин, орлан-белохвост, малый подорлик, курганник, лунь луговой. Из-за пищевой конкуренции в природе происходят и другие изменения в орнитофауне. Так на севере страны малая белая цапля усиленно вытесняется большой белой цаплей, мухоловка-пеструшка – мухоловкой-белошейкой.

Вместе с тем орнитологи наблюдают за интересными процессами, происходящими на севере Молдовы после зарегулирования стока Днестра Новоднестровской, а затем и Наславчской ГЭС. Зимой участок Днестра от Наславчи до Сорок не замерзает, и каждый год на зимовке появляются новые виды птиц, которые раньше пролетали дальше на юг, а теперь зимуют у нас.

Осетровые в депрессии

В первом издании Красной книги рыбы упомянуты не были, во второе было включено 13 видов рыб и круглоротых, а в третье – уже 24 вида. В настоящее время в условиях возрастающего антропогенного прессинга больше всего пострадали осетровые. В реках Днестр и Прут спорадически встречаются только стерлядь и севрюга. Остальные виды – белуга, русский осётр и шип – из-за браконьерского лова во время миграций и ухудшений условий размножения находятся на грани полного исчезновения. Также к этой группе редкости принадлежат дунайский лосось и европейский угорь.

Говоря об исчезающих видах, учёные отмечают, что они находятся в депрессии, то есть по разным причинам плохо размножаются, в том числе и из-за потепления. В настоящее время в депрессии находится белый налим, любящий прохладную воду. И, напротив, из депрессии выходит вырезуб, который ранее был достаточно распространён в Молдове и считался доминантным видом. Рады потеплению и находятся в экспансии бычковые, атерина, рыба-игла пухлощёкая. В основном это рыбы малых размеров южного происхождения.

– У нас в основном пострадали промыслово ценные крупные виды рыб, которые мигрируют вверх по течению. Кроме браконьерского лова, на их численность влияет ухудшение условий проживания, заиливание, фрагментация рек (строительство дамб). Происходит загрязнение естественных водоёмов, – утверждает доктор биологических наук Дмитрий Булат. – Таким образом, в большей части рыба страдает от человеческой деятельности. Для того чтобы вывести крупную рыбу из длительной депрессии, необходим ряд мероприятий. Лучший способ – это реконструкция экосистем. Можно воспроизводить исчезающие виды в искусственных водоёмах и выпускать в естественные. Но если естественная среда будет неблагоприятной, рыба не сможет размножаться.

Реконструкция экосистем – удовольствие не из дешёвых. Однако пока мы будем улучшать социально-экономическую ситуацию, спасать, возможно, уже будет некого. Если человек голоден, он съест единственную золотую рыбку. Как люди могут жить в гармонии с природой, если не могут ужиться друг с другом?!

КОММЕНТАРИЙ

Неестественная эволюция

Геннадий Грубый, главный специалист управления лесного хозяйства, природоохранных территорий, охраны и защиты леса агентства Moldsilva:

– Существует такое понятие, как естественная эволюция. Одни виды исчезают, но появляются другие. Исчезают те виды, которые не могут приспособиться к новым условиям. В Красную книгу Молдовы включены чёрная и серая ольха. В родном ареале, в тысяче километров к северу, этот вид считается чуть ли не сорняком. У нас же он встречается очень редко. К редким видам относится дикий виноград. Запрещено вырубать рябину, дикие яблоню и грушу, граб восточный, карликовый бересклет и многие другие породы. Бук встречается лишь на 450 гектарах от общей площади в 386 тыс. гектаров лесного фонда. Это тоже немного, но он также находится на границе своего юго-восточного ареала.

Из растений в исчезающие виды можно включить весенние первоцветы, в том числе ландыши. В данном случае исчезать им помогают люди, которые варварски собирают эти цветы для продажи.

На состояние растений и лесов влияет жаркая погода. При температуре 45 градусов и выше все растения прекращают фотосинтез, все физиологические процессы останавливаются. А если высокие температуры сопровождаются длительными засухами, когда идёт разрушение камбия – образовательной ткани в стеблях и корнях растений, отвечающей за сокодвижение, – это смертельно. Особо чувствительны к засухе старые и молодые растения, а также деревья северных ареалов – берёзы, осины, бук и хвойные породы.

Суровая реальность климатических изменений влияет на повышение частоты природных катаклизмов. У нас наблюдается процесс опустынивания, который вызван как деятельностью человека, так и естественными климатическими процессами. В наших широтах уже появились торнадо, а из животного мира – шакалы. Мы можем ожидать появления скорпионов. Климат меняется, и мы должны быть к этому готовы. Рациональный менеджмент лесных ресурсов является самой необходимой составляющей сохранения биоразнообразия. Это подразумевает создание национальных заповедников и парков, рекреацию человека в лоно природы без нанесения вреда самой природе.

Человек тоже возник как природный элемент. При этом нередко люди охотятся за редкими видами растений, но они не всегда способны понять, что в некоторых легкоранимых экосистемах мы лишние. Исчезающие виды растений и животных должны нам напоминать о том, что если человек уничтожит свою среду обитания, то сам может стать редким видом на планете Земля. Такой вариант развития человечества вполне возможен.

Наталья Устюгова