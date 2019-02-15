Вслед за Eurespal было отозвано ещё четыре популярных препарата, содержащих опасное вещество (DOC)

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям прекращает распространение и продажу лекарственных препаратов, содержащих активное вещество фенспирид. Речь идёт о четырёх препаратах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ подписал в пятницу, 15 февраля, генеральный директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Владислав Зара. В частности, были отозваны следующие препараты:

таблетки Epistat 80 мг;

таблетки Fenspirid-LF 80 мг;

сироп Siresp 2 мг/мл;

таблетки Tirfens 80 мг.

Решение об отзыве фенспиридинсодержащих лекарств, которые назначались детям и взрослым для снятия кашля, вызванного заболеваниями легких, было принято по рекомендации Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора. Приостановка является мерой предосторожности для того, чтоб защитить пациентов, в то время как Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора повторно проверит риски возникновения сердечной аритмии, вызванной фенспиридом.

Напомним, что в среду, 12 февраля, с фармацевтического рынка был изъят сироп Eurespal 2 мг/мл и таблетки Eurespal 80 мг. Это решение было основано на результатах новых доклинических исследований, которые показали, что людей, принимающих данный препарат, существует риск возникновения сердечной аритмии.

Стоит отметить, что Eurespal появился на рынке с 1973 года и до недавнего времени продавался в 32 странах мира. За этот период было зарегистрировано пять случаев нарушений сердечного ритма, вызванных лекарственными средствами, содержащими активное вещество фенспирид.