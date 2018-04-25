Вскоре пожаловаться в НАБПП можно будет, зайдя в магазин за продуктами

Теперь Нацагентство по безопасности пищевых продуктов будет собирать петиции от граждан и посредством специального бокса.

Первый был установлен в одном из столичных супермаркетов известной сети.

По словам главы управления надзора за торговлей НАБПП Серджиу Сырги, цель этой инициативы – быть ближе к потребителям. В будущем такие боксы будут установлены во многих продуктовых магазинах в Кишиневе, а также других городах страны.

Он добавил, что инспекторы НАБПП будут периодически, минимум раз в неделю, забирать обращения из боксов и работать с ними.