Вскоре пожаловаться в НАБПП можно будет, зайдя в магазин за продуктами

Вскоре пожаловаться в НАБПП можно будет, зайдя в магазин за продуктами

Теперь Нацагентство по безопасности пищевых продуктов будет собирать петиции от граждан и посредством специального бокса.

Первый был установлен в одном из столичных супермаркетов известной сети.

По словам главы управления надзора за торговлей НАБПП Серджиу Сырги, цель этой инициативы – быть ближе к потребителям. В будущем такие боксы будут установлены во многих продуктовых магазинах в Кишиневе, а также других городах страны.

Он добавил, что инспекторы НАБПП будут периодически, минимум раз в неделю, забирать обращения из боксов и работать с ними.

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