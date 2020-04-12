Всё в огне: ликвидацию крупного пожара на Ботанике сняли на видео

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После обеда 11 апреля пожарные ликвидировали возгорание вблизи озера на Ботанике. На месте происшествия работали 5 расчетов.

Как сообщают в ГИЧС, загорелась сухая трава. Был риск, что пламя перекинется на деревья в лесу.

Над ликвидацией пожара работали более трех часов. Специалистам удалось не допустить распространения огня на лесополосу.

В связи с произошедшим пожарные снова призывают граждан воздерживаться от сжигания бытовых отходов и травы. В условиях высокой температуры воздуха, низкой влажности и ветра небольшие очаги могут обернуться крупными пожарами.

Стоит отметить, что только за первые 12 часов 11 апреля спасатели и пожарные потушили порядка 30 возгораний растительности по всей стране.

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