Всё в имени её великом!

О том, как юные музыканты высоко держат планку в мастерстве исполнения

В пятничный вечер 25 мая в актовом зале детской музыкальной школы имени Марии Биешу звучали произведения великих классиков в исполнении лучших воспитанников этого учебного заведения. Ребята, достойно выступившие на международном конкурсе, сразу после возвращения на родину дали концерт в память о примадонне молдавской оперы.

С корабля – на концерт

Накануне выступления в Кишинёве группа учащихся детской музыкальной школы (ДМШ) вернулась из румынского города Тулчи, где участвовала в международном конкурсе пианистов и скрипачей. Большинство ребят заняли призовые места.

– Из 17 воспитанников нашей музыкальной школы, участвовавших в этом конкурсе, 14 стали лауреатами, – с гордостью рассказывает завуч, преподаватель по фортепиано, концертмейстер детской музыкальной школы Элла Джулай. – Они очень чётко понимали, кого представляют, под чьим именем выступают. После успехов на международной сцене мы решили организовать концерт, посвящённый памяти Марии Биешу, в Кишинёве. Каждый из номинантов конкурса исполнил те произведения, которые принесли ему награду за рубежом.

Элла Джулай говорит, что за 32 года работы в ДМШ, которой в октябре 2012 года было присвоено имя Марии Биешу, она воспитала огромное число талантливых музыкантов, многие из которых сегодня прославляют Молдову далеко за её пределами. Педагог считает, что их учебному заведению выпала большая честь носить имя такого великого человека, сумевшего завоевать любовь всего мира и прославить Молдову на всём земном шаре.

– Наши дети получают хорошее воспитание, какое давали когда-то дворянам, знающим литературу. И благодаря семье Марии Биешу нашей школе шесть лет назад, в октябре, было присвоено имя оперной певицы, – рассказала завуч Элла Джулай. – У нас были преимущества, чтобы удостоиться чести носить имя примадонны – в школе учились её внучатые племянники. Безусловно, без этого мы бы ничего не смогли сделать. Для нас было честью, что именно наше учебное заведение Мария Биешу выбрала для обучения её родных.

Непрерывающаяся связь

Администрация музыкальной школы поддерживает добрые и тёплые отношения с родственниками Марии Лукьяновны. На музыкальный вечер пришли родная сестра певицы Валентина Лукьяновна Кирилюк, супруга племянника Марина Подлесная и внучатая племянница Татьяна Кирилюк.

В память о молдавской оперной певице при непосредственном участии Марины Подлесной, работающей музеографом в Доме-музее им. А. С. Пушкина, в школе стали проводиться литературно-музыкальные встречи.

По словам г-жи Подлесной, когда ушла из жизни Мария Лукьяновна, ею был подготовлен цикл программ о жизненном пути примадонны, охватывающий этапы её становления – с самого рождения до того момента, когда она была признана лучшей Чио-Чио-сан мира.

– Когда мы запустили лекторий, посвящённый Марии Лукьяновне, он основывался на тех программах, которые уже существовали, – отмечает Марина Подлесная. – Мы вплели в канву рассказа о примадонне концерты, на которых дети исполняли лучшие произведения из своего репертуара. Эти музыкальные темы иллюстрировали то или иное событие из жизни оперной дивы. И хотя мы не сговаривались между собой, порой происходили удивительные совпадения. Например, мы рассказывали о кузнечике, который пел для Марии Лукьяновны по утрам и вечерам, и вдруг один из выступающих ребят исполнил песню о сверчке.

16 мая исполнилось шесть лет, как с нами нет Марии Биешу. Г-жа Подлесная рассказала, что этой печальной дате был посвящён цикл музыкальных встреч, на которых выступали взрослые и дети. 11 мая 2018 года в городе Штефан-Водэ был организован III Фестиваль-конкурс исполнителей-вокалистов «По следам Марии Биешу». 15 мая в её доме, где силами родственников был создан музей, прошёл вечер памяти примадонны. И вот 25 мая в ДМШ состоялся уже третий, заключительный этап этого цикла литературно-музыкальных встреч.

Достойная эстафета

В этих мероприятиях активно участвовали в годы учёбы в музшколе и продолжают сейчас и внучатые племянники оперной дивы – Татьяна и Антон Кирилюки. В этом году на фестивале-конкурсе в Штефан-Водэ именно выпускница Татьяна Кирилюк представляла столичную школу им. М. Биешу. Преподаватели с гордостью отзываются об этих талантливых ребятах, которые успешно окончили музыкальную школу. Антон учился сразу на нескольких отделениях – ударные, духовые инструменты, фортепиано и гитара – и во всём проявил талант. Яркий след в истории ДМШ оставила и Татьяна Кирилюк, которая была одной из лучших воспитанниц. В музыкальной школе она играла на скрипке, ударных инструментах, занималась вокалом, училась играть на флуере.

– Для меня Мария Лукьяновна была не только родным человеком, но и наставником, – вспоминает Татьяна. – Она поддерживала все наши музыкальные начинания. Для нас важно и ценно, что музыкальная школа не только носит имя Марии Биешу, но и то, что коллектив и воспитанники не забывают её, прославляют за границей. Мы благодарны им за это, и сделаем всё, от нас зависящее, чтобы сохранить память о Марии Лукьяновне.

Родная сестра певицы Валентина Лукьяновна Кирилюк тоже частый гость музыкальной школы. Когда её внуки учились там, она интересовалась их успехами, присутствовала на занятиях и на экзаменах, а сегодня приходит, чтобы вместе с воспитанниками этого профильного учебного заведения вспомнить о великой Марии Биешу и почтить её память. Валентина Лукьяновна благодарна преподавателям школы за то, что они вкладывают душу в детей, а юным музыкантам – за их талант и высокую планку, которую они держат, тем самым прославляя имя Марии Биешу за рубежом.

Ей вторит и музеограф Марина Подлесная. Она говорит, что недаром этой детской музыкальной школе передали эстафету прославлять страну, как это делала Мария Биешу. Достижения и успехи воспитанников ДМШ показывают, что в этом учебном заведении действительно есть таланты, которые могут представлять великое имя оперной певицы во всех концах земного шара, чтобы оно через других музыкантов, через молодое поколение находило себе новое звучание. Ведь не в имени дело, а в содержании, которое оно несёт.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Краснеть не придётся

Валентин Тухарь, директор ДМШ им. М. Биешу: Прошедший в Румынии конкурс-фестиваль ещё раз показал, на что способны наши дети. Они сумели достичь невероятных успехов: имя Марии Биешу прозвучало 14 раз за рубежом, когда вручались награды. Я много лет работаю в этой школе и каждый раз убеждаюсь, что у нас очень талантливые преподаватели и ученики, которые достойно представляют Молдову на международных конкурсах. И не зря наша музыкальная школа была удостоена имени этого великого человека.

МНЕНИЕ

Неугасающая память

Валентина Лукьяновна Кирилюк, родная сестра Марии Биешу: У нас осталась память о сестре, и она никогда не угаснет. Присутствуя на концертах в память о ней, мы ощущаем одновременно и боль, и радость. Боль от того, что её нет сегодня с нами. А радость – за детей, воспитанников музыкальной школы, которые на конкурсах памяти примадонны посвящают ей лучшие произведения из своих репертуаров. Здесь учатся талантливые дети, и я считаю, что музыкальная школа заслуженно носит имя Марии Биешу.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Мощная энергия земли

По рассказам родственников Марии Биешу, она была не только удивительной и талантливой певицей, но и потрясающим человеком, безмерно любившим свою родину. В свободное время ей нравилось выезжать на природу, сидеть на склоне холма и наслаждаться окружающими её видами. Каждый раз, когда Марии Лукьяновне удавалось съездить на Пасху в родной дом в селе Волонтировка, где собиралась вся семья, она обычно просила остановиться где-нибудь в поле. И если было тепло, ложилась на землю и впитывала её энергию. Именно поэтому она никуда не хотела из Молдовы уезжать, хотя приглашений от разных театров мира ей поступало много.

Любовь Чегаровская

Фото Игоря Взорова