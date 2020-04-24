Всё в дыму: в Кишинёве загорелась сухая трава, пламя подобралось к домам людей (ФОТО)

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Возгорание сухой растительности произошло сегодня, 24 апреля, на улице Костюжень в городе Кодру муниципия Кишинёв. На место происшествия прибыли два пожарных расчета.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пожарным удалось в кратчайшие сроки локализовать очаг возгорания и предотвратить распространение огня на расположенные вблизи дома людей. В результате пожара был уничтожен 1 га сухой растительности.

Стоит отметить, что в течение сегодняшнего дня в стране было зарегистрировано 17 возгораний. В связи с этим ГИЧС призывает граждан соблюдать противопожарную безопаснсость, не сжигать сухую растительность и бытовые отходы. В условиях ветра и низкой влажности небольшой очаг может стать причиной крупного пожара.

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