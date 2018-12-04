Всё в дыму: подробности крупного пожара в самом центре столицы (ФОТО, ВИДЕО)

Всё в дыму: подробности крупного пожара в самом центре столицы (ФОТО, ВИДЕО)

Огонь вспыхнул в самом центре столицы на улице Букурешть, 24, на пересечении с улицей Тигина. По предварительной информации, загорелся старый жилой дом.

Информацию для портала deschide.md подтвердила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. По её словам, хозяйку дома доставили в больницу с множественными ожогами на руках и лице.

На место происшествия прибыли 3 пожарных экипажа. Согласно предварительным данным, они вынесли из дома газовый баллон.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

Что горит в центре?

Опубликовано Andrei Andrievski Вторник, 4 декабря 2018 г.

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