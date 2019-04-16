Всё самое опасное – детям? Агентство по защите прав потребителей взялось за проверку игрушек на молдавском рынке (ВИДЕО)

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Группа экспертов Агентства по защите прав потребителей нагрянула с проверками в ряд столичных магазинов и киосков Центрального рынка, где продаются товары для детей. Главная цель проверок – выявление экономических агентов, которые предлагают покупателям опасные для здоровья детей игрушки.

– У каждого потребителя нет возможности изучить этикетку товара. На некоторых игрушках нет информации о возрастном ограничении. На некоторых товарах можно найти обозначение СЕ – это говорит о том, что он произведён в Китае. Поэтому мы должны учитывать химический состав и не забывать, что наши дети часто пробуют игрушки на вкус, – сказал глава управления Агентства по защите прав потребителей Сергей Лелик.

Специалисты предупреждают, что у качественной игрушки нет специфического запаха. К ней в обязательном порядке прилагается инструкция с указанием рекомендуемого возраста ребенка. Также должен присутствовать логотип, который говорит о сертификации в соответствии с европейскими стандартами, передаёт canal3.md. Очень часто на полках магазинов с игрушками можно найти и контрафактные товары, однако продавцы снимают с себя любую ответственность.

– Не мы их производим. Родители знают, что покупают. Каждый родитель несет ответственность за своего ребенка, – считает продавец магазина игрушек на Центральном рынке.

По окончании проверки специалисты обратятся к сотрудникам правопорядка, чтобы несоответствующие товары изъяли с прилавков, а нарушителей привлекли к ответственности.

– Если производитель увидит, в каких упаковках продают его товары в Молдове, в особенности, если они защищены товарным знаком, он будет шокирован. Упаковка не соответствует, и это означает, что игрушка поступила на рынок незаконно, – отметил Сергей Лелик.

Стоит отметить, что по данным Европейской комиссии, ежегодно 57 000 детей попадают в больницы из-за игрушек плохого качества или неподходящих по возрасту.