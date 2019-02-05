“Всё равно придется садиться и договариваться”: Канду подтвердил планы ДПМ на создание альянса с Санду и Нэстасе

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После выборов Демократическая партия рассчитывает объединиться с блоком “Акум”. Об этом вице-председатель ДПМ, спикер парламента Андриан Канду заявил в интервью украинскому изданию “Европейская правда”.

– Я вижу объединение с нашим соперником, оппозиционерами из “Акум”. Да, сейчас они заявляют, что не будут работать с нами в следующем парламенте, но “никогда не говори никогда”. Для этого после выборов мы будем считать, думать, искать возможности привлечь как представителей “Акум”, так и других независимых парламентариев. Мы тоже можем составить черный список представителей “Акум” – но надо отложить в сторону эмоции и прошлые обиды. Речь идет не обо мне и не об Андрее Нэстасе. Речь идет, впрочем, и не о Владе Плахотнюке, а о будущем Молдовы. Поэтому я верю, что и они в конце концов выберут интересы Молдовы – а не эмоции и политические интересы, или даже интересы отдельных людей, – сказал он.

Канду также отметил, что он не злится на Санду и не имеет ничего персонально против Андрея Нэстасе, но “всё равно придется садиться вместе, договариваться, прописывать принципы, ценности, на основе которых мы сможем вместе работать в следующем правительстве”. Вместе с тем демократ подчеркнул, что коалиция с социалистами невозможна, так как у них и у демократов “слишком большие различия в фундаментальных, критически важных вопросах”.

Стоит отметить, что Игорь Додон еще полтора года назад говорил, что после выборов в Молдове планируется создание нового Альянса за европейскую интеграцию против президента и социалистов.