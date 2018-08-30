“Всё пропало”: Санду потребовала от полиции вернуть отобранные на митинге шлёпки и резиновое изделие (ВИДЕО)

“Всё пропало”: Санду потребовала от полиции вернуть отобранные на митинге шлёпки и резиновое изделие (ВИДЕО)

Лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду негодует по поводу действий полиции, лишившей ее формирование весьма ценного имущества.

Так, в ходе пресс-конференции сегодня она рассказала, что 27 августа в ходе стычки с полицией у них были отобраны флаги, мегафоны, обувь и резиновое кресло. Санду, возмущенная потерей предметов, потребовала от правоохранительных органов их возврата.

Стоит напомнить, что именно на этом протесте один из сторонников Санду и Нэстасе оскорбил всех русскоязычных граждан Молдовы, назвав русский язык свинским. Лидер ПДС никак не прокомментировала такое фашистское высказывание своего единомышленника.

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