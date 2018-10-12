Всё пошло не по плану: Канду внезапно перенес голосование за включение евроинтеграции в Конституции

Обсуждения законопроекта о внесении евроинтеграции в Конституции страны не увенчались успехом для инициаторов проекта, демократов.
После критики в адрес инициативы и того, что некоторые фракции покинули заседание парламента, спикер законодательного органа, один из авторов проекта Андриан Канду заявил, что очень разочарован произошедшим и предложил депутатам еще раз подумать. В данной связи председатель парламента выступил с инициативой перенести голосование по этому вопросу на следующую неделю.
Стоит отметить, что изначально Канду предлагал номинальное голосование по этому поводу. Во время обсуждений социалисты довели спикера до истерики.
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