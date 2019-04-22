Всё нипочём: нетерпеливая автоледи решила отодвинуть клумбу, чтобы проехать (ВИДЕО)

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Порой некоторые водители прибегают к странным жестам, чтобы быстрее добраться до места назначения. Так поступила и автоледи за рулём Mercedes: девушка попыталась передвинуть бетонную клумбу, чтобы освободить место для проезда.

Инцидент произошёл в воскресенье в столичном секторе Ботаника. Момент попал на камеры наблюдения, пишет jurnal.md. Не долго думая, девушка вышла из автомобиля Mercedes и принялась сдвигать одну из бетонных клумб, которые как раз и установили, чтобы перекрыть проезд.

Несмотря на всю тяжесть бетонной конструкции, водителю удалось сдвинуть клумбу с места. Однако вскоре девушка сдалась, увидев, что конструкция повреждена. В итоге девушка вернулась в машину и скрылась с места происшествия, так и не убрав за собой.