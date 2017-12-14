Всё еще хуже: либералы в Аpă-Canal Chișinău присвоили за год 1,6 млн леев за счет повышения тарифов (DOC)

О еще больших масштабах наглого воровства в учреждении рассказал депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Так, он рассказал, что только на протяжении года в 2016-2017 гг 5 советников либералов, членов админсовета мунпредприятия APA-Canal, присвоили сами себе компенсаций и месячных пособий на сумму в 1.6 миллионов леев. Отметим, ранее называлась меньшая сумма – 1 миллион 278 тысяч леев.

– По нашему запросу финансовая инспекция обнаружила сотни нарушений, которые с трудом вместились в 93 страничный отчет. Он был отправлен в НАЦ для выявления меры наказания, – рассказал депутат.

Он также отметил, что такой беспредел царит на всех муниципальных предприятиях.

– Их чиновники обезумели от безнаказанности, с жиру бесятся от баснословных взяток, наглых схем, откатов и вседозволенности. В случае Аpă-Canal, эти господа безжалостно повышали тарифы на воду, объясняя это ростом цен, падением лея, кредитами и, видимо, кознями Путина. На самом деле деньги, цинично выбитые из обнищавших граждан, шли на личные счета этих господ, – заявил Цырдя.