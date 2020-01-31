Всё для людей: в одном из дворов Ботаники приступили к обустройству парковки (ФОТО)

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Во дворах жилых домов на Индепенденцей 14/1, 14/2 и 14/3 начались работы по обустройству парковки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.



Для местных жителей будет обустроено почти 800 квадратных метров парковки, что сделает дворы не только удобней и безопасней, но и намного чище, – прокомментировал Витнянский.

Он также отметил, что ранее автовладельцы оставляли свои транспортные средства на газоне, чем портили зелёную зону. С появлением новой парковки местным жителям больше не придётся “размазывать грязь по двору”.