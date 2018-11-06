Всё, что нужно знать потребителю о поверке счётчиков на воду

С начала года специалисты «Apa-Canal Chişinău» провели метрологическую поверку более 13 000 счётчиков. Из общего количества проверенных приборов свыше 10 000 являются водомерами малого диаметра (D-15 мм), остальные принадлежат частному сектору и экономическим агентам. Только в октябре этого года было проверено около 1 700 счётчиков различного диаметра.

Компания «Apa-Canal Chişinău» производит ремонт и метрологическую поверку счётчиков воды в пункте, который находится по ул. Лунка Быкулуй, 24. Согласно информации, размещённой на сайте ведомства, метрологическая поверка счётчиков холодной и горячей воды в квартирах является обязанностью владельца. Каждые пять лет необходимо получать новый бюллетень метрологической поверки. Эти требования распространяются и на тех, кто живет в частных домах.

Подать заявку на поверку счётчика можно в офисе 101, в центральном офисе компании по ул. Албишоара, 38. Заинтересованные лица должны предоставить документ, в котором указано текущее потребление.

В компании имеются два пункта приема счётчиков воды: офис 100 по ул. Албишоара, 38, а также метрологическая лаборатория по ул. Лунка Быкулуй, 24. Как правило, поверка занимает три дня и осуществляется на специализированных стендах.

На время выполнения метрологической поверки специалисты «Apa-Canal Chişinău» устанавливают заявителю временные счётчики. Если счётчик воды находится в хорошем состоянии после проверки, его возвращают на место и выдают бюллетень метрологической поверки. Если прибор не в порядке, то он подлежит ремонту.

Сколько в цифрах?

Согласно тарифам для физических лиц, поверка счётчиков стоит 66 леев, а ремонт — 86 леев. Для юридических лиц поверка будет стоить 120 леев, а ремонт — 161 лей.

Для получения дополнительной информации граждане могут обращаться в лабораторию метрологических поверок по тел. 256-776 или в мастерскую по тел. 473-651. Сообщения также принимаются по электронному адресу acc@acc.md и на официальной странице компании в facebook.