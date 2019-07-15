Всё больше молдаван предпочитают общественный транспорт (ИНФОГРАФИКА)

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Все больше граждан предпочитают передвигаться на общественном транспорте. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Так, в 2019 году на долю общественного транспорта для перевозки пассажиров пришлось 97,3%. Далее следуют железнодорожный транспорт (1,4%) и воздушный транспорт (1,2%).

В январе-мае текущего года на общественном транспорте было перевезено 43,2 млн пассажиров, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет tv8.md. Также был зарегистрирован рост перевозок речным транспортом (+ 11,3%), автомобильным (+ 3,7%) и воздушным (+ 0,1%). Что касается железнодорожных пассажирских перевозок, здесь зарегистрирован спад на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В январе-мае 2019 года услугами автобусов и микроавтобусов воспользовались 42 млн пассажиров, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет источник. Железнодорожные, автомобильные, речные и авиакомпании перевезли 6,8 млн тонн грузов, что на 10,7% превышает объём, зафиксированный за тот же период 2018 года.