Всё больше граждан страны пользуются электронными подписями

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За первые 6 месяцев этого года число физических и юридических лиц, получивших электронные подписи, составило более 9,8 тысяч. Это означает рост почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Такая динамика, пишет ipn.md, обусловлена постоянным ростом числа физических лиц, которые приобрели электронные подписи у Центра информационных технологий и финансов (ЦИТФ). По данным учреждения, в первой половине 2019 года число физических лиц, получивших электронные подписи, увеличилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 8,3 тысячи, а количество юридических лиц уменьшилось на 10% и составило более 1,5 тысяч.

Специалисты объясняют быстрые темпы роста числа владельцев электронных подписей расширением и разнообразием потока электронных документов, появлением новых видов электронных государственных услуг, требующих электронного подтверждения.