Вся правда о яйцах, кофе и глютене

10 мифов о здоровом образе жизни

Что такое здоровый образ жизни, сегодня знают все. Хотя эксперты говорят, что у людей в голове каша из псевдофактов и мифов. В результате наш стиль жизни далёк от здорового.

Юлианна Плискина, диетолог, эксперт по здоровому питанию, лауреат премии «ТОП-50 женщин Москвы и Петербурга» развенчала главные мифы о здоровом питании.

Миф №1. ЗОЖ – это диета и ограничение рациона

На самом деле здоровый образ жизни и питание – это разнообразие.

С точки зрения медицины, диета – это ограничение рациона в силу тех или иных показаний по здоровью. А здоровый образ жизни вовсе не является ограничениями длиною в жизнь. Кто захочет вести жизнь, заполненную одним кефиром, гречкой и белокочанной капустой? Человек не родился для того, чтобы испытывать ограничения в нормальной, естественной еде. Именно поэтому наш организм способен переваривать и усваивать разные продукты – как растительного, так и животного происхождения.

Миф №2. Чем меньше жира, тем лучше!

Наш организм устроен так, что нормально функционировать он может только при условии получения трёх видов питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Именно поэтому в нашем пищеварительном соке содержатся ферменты, которые позволяют одновременно их переваривать. Да, избыточное потребление жиров вредно. Но в целом они необходимы нашему организму. Без них невозможен правильный обмен веществ, быстро стареет кожа и страдает печень. В отсутствие жиров в организме не усваиваются витамины А и Е, практически перестают вырабатываться половые гормоны.

Миф №3. Яйца – вредная еда из-за большого количества холестерина

Яйца – это полезный, питательный продукт, который должен присутствовать в нашем рационе. В желтке содержится лецитин, витамины и пептиды, ценнейшие белки и жирные кислоты. А также хороший холестерин. Употреблять по яйцу в день – это нормально. Другое дело, если вы жарите яйца на сливочном масле или со шкварками. Такое блюдо не принесёт пользы сердечно-сосудистой системе.

Миф №4. Кофе и ЗОЖ несовместимы. кроме того, от него толстеют

Толстеют от кофе с сахаром, сливками, печеньем, мороженым. Причем человек так устроен, что списывает калорийность на кофе, а не на добавки к нему. В простом же напитке совсем не много калорий. Две-три чашки в день не вызывают у здоровых людей проблем.

Миф №5. Обязательно надо употреблять витамины и БАДы

Еще 20-30 лет назад такого количества витаминных комплексов, как сейчас, не существовало. Однако люди прекрасно жили. Благодаря сбалансированному питанию организм получает все необходимые элементы. Если вам назначают какой-то комплекс витаминов, всесторонне изучите этот вопрос. Возможно, вам вообще не нужны дорогостоящие добавки. А у вашего доктора просто договор с производителем.

Сегодня со всех сторон нас убеждают в необходимости пробиотиков. А синдром раздражённого кишечника, дисбактериоз считаются главными проблемами XXI века. Апатию, лень, усталость – всё списывают на это. Вот только пробиотики, попадая в наш организм, встречаются с панкреатическим соком, который полностью нейтрализует их действие. Так что анализируйте факты и делайте выводы.

Миф №6. Свежевыжатый сок повышает иммунитет и очень полезен

Свежевыжатый сок содержит фруктозу и агрессивные кислоты – они негативно действуют на наш желудок, а также на зубную эмаль. Для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, фреш вообще противопоказан. Когда мы едим целый фрукт, действия агрессивных кислот нейтрализует кожура и содержащаяся в ней клетчатка. Жмых, который выбрасывают, готовя фреш, – это самое ценное. Лучше съесть яблоко с кожурой, чем выпить стакан свежевыжатого яблочного сока. К тому же фреши очень калорийны. Гликемический индекс у любого свежевыжатого сока зашкаливает. Например три апельсина – это 149 калорий, а стакан свежевыжатого апельсинового сока содержит больше 300 калорий. Два стакана фреша после спортзала равносильны сникерсу. Причём в батончике есть орехи – насыщенные жирные кислоты, которые нейтрализуют негативный эффект. А фреш на голодный желудок вызывает резкий скачок сахара в крови, а затем его падение.

Миф №7. В замороженных овощах и фруктах нет ничего полезного

После шоковой заморозки сохраняется до 90% всех питательных веществ, микро- и макроэлементов.

Кроме того, полезные свойства теряются и у плодов, которые долго хранили. Свежее, только что сорванное яблоко, очень полезно. Но через пару месяцев, после путешествия на корабле и хранении на складах в магазине, от полезных свойств продукта останется в лучшем случае около 50%.

Миф №8. Нужно есть продукты без глютена

Этот миф придумали американские маркетологи, чтобы заработать больше денег. Глютеновая непереносимость, или целиакия, существует лишь у 1-2% людей на планете. А не у каждого пятого, как нас сегодня убеждают. Более того, глютен содержится не только в хлебе, но и во многих других продуктах – например в йогурте. Считаете, что вам плохо от глютена? Тогда идите к доктору и сдайте всего лишь один анализ.

Миф №9. В целях оздоровления надо устраивать разгрузочные дни

Пищеварительная система человека – это идеальная система по самоочищению организма. Организм, недополучая питательные вещества, начинает накапливать их впрок. Разгрузочные дни полезны и необходимы по медицинским показаниям перед обследованиями, операциями и т. п., как и после отравления или обильного застолья. Но если вы ведёте нормальный образ жизни, питаетесь правильно, вашему организму это не нужно.

Кроме того, питание должно быть сбалансировано по белкам и жирам. Нельзя сидеть только на гречке или капусте.

Миф №10. Заниматься спортом нужно каждый день

Спортивный фанатизм – причина снижения иммунитета, серьёзных травм, истощения организма, нарушения регенерации клеток. Не надо впадать в крайности. Для того чтобы наш организм и системы работали нормально, вполне достаточно 15-минутной гимнастики и ежедневной 35-минутной прогулки. Чтобы поддерживать себя в нормальной мышечной форме, укрепить мышечный корсет, достаточно заниматься три раза в неделю. Не надо загонять себя в крайности и жить в фитнес-клубе. Наш организм не настроен на такую работу. Необходимо давать ему отдых.

СПРАВКА

От чего зависит наше здоровье:

50% – образ жизни и модель поведения.

20% – наследственность, генетическая предрасположенность.

20% – социальные и биологические факторы.

10% – медицина.

Ксения Якубовская