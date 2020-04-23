Всему виной сигарета: в Слободзее вспыхнул сарай

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В Слободзее на участке, огороженном под строительство жилого дома, загорелся деревянный сарай. В нём владельцы хранили старую мебель, дрова и инструменты.

На место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Спасатели не допустили распространения огня на расположенные поблизости жилые дома.

По предварительному заключению специалистов, пишет mvdpmr.org, причиной ЧП могла стать неосторожность при курении. Соседи пояснили, что несколько раз видели на территории участка посторонних людей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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