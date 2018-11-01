Всемирный индекс щедрости: на каком месте Молдова?

Республика Молдова занимает 99-е место во Всемирном индексе щедрости из 146 стран со всего мира. Два первых места отошли Индонезии и Австралии, которые набрали по 59 баллов. За этими странами следуют Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки.

Согласно данному индексу, Молдова набрала 27 баллов по среднему значению ответов молдаван на следующие вопросы: отдавали ли они деньги на благотворительность в последнем месяце (24%), помогали ли незнакомому человеку (45%), выступали ли в качестве волонтера (13%).

Соседние страны, Украина и Румыния, расположились на 81-м и 102-м местах соответственно. Российская Федерация заняла 110 позицию в рейтинге.

Всемирный индекс щедрости основан на данных, собранных за пятилетний период (2013-2017 гг.). Рейтинг за 2018 год включает данные из 146 стран, собранных в 2017 году.

Чтобы установить активность населения в сфере благотворительности по всему миру, организация исследования CAF собирает ответы на три простых вопроса: скольким незнакомым людям вы помогли за последний месяц, какую сумму пожертвовали и сколько времени уделили волонтёрской деятельности, пишет tv8.md.