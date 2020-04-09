Всемирный банк предоставит Молдове финансовую помощь в связи с пандемией

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Всемирный банк завершает разработку программы мероприятий, которые помогут Молдове справиться с последствиями кризиса. В рамках проекта, направленного на поддержку сектора здравоохранения в борьбе с пандемией, а также на поддержку домашних хозяйств и работников, теряющих рабочие места, в Молдову поступят 57,4 млн долларов.

Согласно анализу ВБ, в этом году страны Европы и Центральной Азии, в том числе Молдову, ожидает экономический спад с предполагаемым постепенным восстановлением начиная с третьего квартала текущего года, пишет moldpres.md. В дополнение к временному прекращению основных видов экономической деятельности и потерям доходов, воздействие распространения вируса в Молдове будет связано с уменьшением спроса на экспорт, сокращением количества прибывающих туристов, а также денежных переводов. Однако, как подчеркивается в документе, если распространение коронавируса продлится и в третьем квартале 2020 года, то последствия COVID-19 будут ещё более серьёзными.

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