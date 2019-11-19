Всемирный банк будет оказывать дальнейшую поддержку правительству Молдовы

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Партнерство между правительством Республики Молдова и Всемирным банком и перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждались на встрече премьер-министра Иона Кику с главой представительства Всемирного банка Анной Ахалкаци.

В начале беседы Ион Кику поблагодарил представителя Всемирного банка за поддержку, оказываемую нашей стране на протяжении многих лет, отметив, что это принесло реальные результаты.

– Существующее партнерство между Республикой Молдова и Всемирным банком позволит нам адаптировать экономическую программу, увеличить количество внедряемых проектов, призванных стимулировать экономический рост и обеспечить благосостояние населения, – отметил Ион Кику.

В свою очередь, Анна Ахалкаци выразила готовность ВБ поддерживать усилия правительства в выполнении программы правления, направленной на улучшение уровня жизни граждан Молдовы.