Всем по шапке! Чем можно заболеть, если мёрзнет голова?

Можно ли простудиться, облысеть или заболеть менингитом, если ходить без шапки? Сейчас расскажем!

Шапка и переохлаждение

В коже головы множество кровеносных сосудов, а вот жировой прослойки, которая могла бы защитить от холода, на голове нет совсем. Если выйти в мороз без шапки, кровь будет охлаждаться, пока течёт по сосудам кожи головы, и вы быстро замёрзнете.

Кстати, не так давно учёные выяснили ещё одну интересную особенность, связанную с реакцией организма на холод. Если у человека мёрзнет только голова, а тело находится в тепле, он практически не дрожит. А дрожь – это защитный механизм, который помогает справиться с переохлаждением.

Таким образом, без шапки вы замёрзнете быстрее, чем, к примеру, без тёплых штанов.

Шапка и уши

Мама не врала, когда говорила, что без шапки можно отморозить уши. Кровоток в ушных раковинах относительно слаб, подкожная жировая прослойка там отсутствует, поэтому обморожение ушей может наступить уже при температуре минус 10, особенно если на улице влажно и ветрено.

Первый признак обморожения: кожа белеет, ощущаются жжение, покалывание и онемение. Когда уши отогреются, они покраснеют, отекут и начнут болеть.

Пострадавшим стоит помнить о том, что обмороженную часть тела ни в коем случае нельзя растирать (велик риск повреждения кожи) или пытаться быстро отогреть при помощи горячей воды. Лучший способ согреть уши – просто отправиться в помещение.

Шапка и инфекции

Можно ли простудиться, если ходить зимой без шапки? Ответ на этот вопрос не так прост. Начнём с того, что простудные заболевания вызывают либо вирусы, либо бактерии, от которых шапка защитить не в силах. То же касается и пресловутого менингита, который тоже имеет вирусную либо бактериальную природу, а посему не имеет никакого отношения к головным уборам.

С другой стороны, при переохлаждении снижается иммунитет – организм вынужден тратить ресурсы на обогрев тела, а не на борьбу с инфекцией. Поэтому вирусы и бактерии, пользуясь случаем, начинают размножаться особенно активно. Какой именно орган подвергнется атаке, зависит не только от того, какие микробы витают в воздухе, но и от состояния вашего здоровья. Например, у людей со слабыми миндалинами переохлаждение может вызвать ангину, у тех, кто страдает хроническим гайморитом, надолго заложит нос, а если вы предрасположены к циститу – ждите очередного обострения.

Правда, для того чтобы заболеть, неважно, какая именно часть тела подверглась переохлаждению. Заполучить насморк, отит или гайморит можно, даже если надеть самую тёплую шапку, но при этом ухитриться промочить ноги.

Шапка и волосы

Шапка портит причёску – этот аргумент заставляет модниц отказываться от головного убора даже в лютый мороз. На самом деле шапка не портит, а сохраняет шевелюру. На морозе сосуды кожи головы суживаются, кровообращение нарушается, а от этого страдают волосяные луковицы и волосы редеют.

Обладатели жирных волос жалуются, что под шапкой волосы быстрее пачкаются. Однако головной убор никак не влияет на выработку кожного сала. Лишний жир просто оседает внутри шапки и пачкает волосы. Выход прост – чаще стирать головные уборы.

Шапка и нос

При переохлаждении головы страдают сосуды лица. Именно поэтому нос на морозе сначала краснеет, а потом приобретает синюшный оттенок. У людей со слабыми кровеносными сосудами это может привести к появлению купероза – кожного дефекта, который проявляется в виде красной сеточки на крыльях носа. Купероз может возникнуть не только на носу, но и на щеках или между бровями – в общем, там, где кровеносных сосудов особенно много.

Избавиться от сосудистой сеточки домашними средствами практически невозможно, поэтому придётся «запаивать» повреждённый сосуд при помощи лазеро- или фототерапии. Как правило, требуется несколько процедур, которые стоят недёшево. Может, проще натянуть шапку?

Шапка и лицевой нерв

Острая боль в заушной области, которая отдаёт в затылок или глаз, невозможность наморщить лоб, нахмурить брови, сморщить нос, поочерёдно надуть щёки и полноценно закрыть глаза – всё это симптомы воспаления лицевого нерва. Чаще всего болезнь возникает при местном переохлаждении, в результате которого происходит спазм кровеносных сосудов, что, в свою очередь, может привести к нарушению питания и, как следствие, воспалению лицевого нерва. Лечение сложное и долгое – на восстановление уйдёт около года. Так что лучше не рисковать.

Комментарий специалиста

Врач-терапевт Ирина Вечная:

– Если на улице небольшой минус, здоровый закалённый человек может обходиться без шапки, если нет сильного ветра и высокой влажности. Но если температура воздуха опустилась ниже минус пяти, взрослым лучше не выходить на улицу без головного убора. Ослабленным людям, а также тем, кто недавно перенёс какое-либо заболевание, стоит надевать шапку при более высокой температуре. Маленьким детям лучше надеть голов­ной убор, если на улице около плюс десяти градусов, а грудничкам стоит надевать чепчик даже при комнатной температуре, ведь механизмы терморегуляции у детей развиваются постепенно.