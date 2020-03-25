Всем коллапсам назло

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О том, как преодолеть последствия карантина

Стремительное распространение вируса COVID-19 по миру вынудило власти многих стран закрыть воздушные и сухопутные границы, ввести карантин и чрезвычайное положение, обязав своих граждан, не задействованных в работе стратегических предприятий, оставаться дома для предотвращения массового заражения.

Сколько продлится данный карантин, сейчас сказать пока ещё никто не может, но этот вынужденный простой, как предсказывают местные и зарубежные эксперты, в любом случае отразится на экономиках всех стран.

Чрезвычайные меры

И нельзя не согласиться с тем, что установленные ограничения и те, которые вводятся, – вынужденная мера и им нет альтернативы. И чтобы как-то смягчить последствия ЧП на экономических агентов, власти предлагают различного рода послабления. Так, на минувшей неделе правительство РМ одобрило первый пакет мер по поддержке экономики в период чрезвычайного положения (ЧП).

Накануне премьер-министр Ион Кику встретился с представителями деловой среды нашей страны. На этом заседании были обсуждены и согласованы некоторые меры, направленные на поддержку экономических агентов в период чрезвычайного положения. Речь идёт о следующих мерах:

1) отсрочка до 25 июня уплаты подоходного налога с предпринимательской деятельности за I квартал 2020 г.;

2) отсрочка до 25 апреля представления декларации и уплаты подоходного налога за 2019 год (1) индивидуальными предпринимателями или крестьянскими (фермерскими) домохозяйствами, не являющимися плательщиками НДС, с количеством работников не более 3 и (2) экономическими агентами, которые являются субъектами сектора малых и средних предприятий;

3) снижение ставки НДС с 20% до 15% для сектора HoReCa, начиная с 1 мая 2020 года;

4) введение моратория на все виды госконтроля до 1 июня 2020 года (в случае продления ЧП этот срок будет также продлён);

5) продление на 30 дней срока рассмотрения случаев нарушения налогового и таможенного законодательства или рассмотрения налоговых и таможенных апелляций, поданных во время ЧП;

6) приостановление на время ЧП налоговых посещений;

7) отмена проведения обязательного аудита индивидуальных финансовых отчётов за 2019 год (за исключением предприятий, представляющих общественный интерес);

8) предоставление банкам возможности переоформить ипотечные кредиты для физических лиц;

9) дополнительные меры по стимулированию банков для предоставления кредитов экономике и гражданам на более привлекательных условиях, в том числе путём пересмотра снижения базовой ставки;

10) использование кредитных ресурсов, привлечённых государством, для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса;

11) увеличение суммы компенсации из госбюджета участникам программы «Первый дом»;

12) увеличение на 150 млн леев (путём ректификации бюджета) государственного интервенционного фонда для предоставления гарантий для банковского кредитования стратегических экономических субъектов в случае необходимости.

Помимо этого, как стало известно «АиФ в Молдове», начиная с 20 марта экономические агенты могут обращаться с вопросами в единый информационный центр Государственной налоговой службы (тел: 080001525) по поводу их деятельности во время ЧП.

– Это первый список мер, которые мы предпримем в поддержку бизнеса, – в зависимости от развития ситуации последуют и другие действия, – заявил премьер-министр Ион Кику. – С удовлетворением отмечаю: бизнес и правительство работают в эти сложные моменты солидарно, у нас общие цели – защита экономики от эффектов пандемии и сохранение любой ценой финансово-банковской устойчивости нашего государства.

Рост инфляции и публичного долга в этой ситуации менее опасен по сравнению с финансовым обнулением экономических агентов и коллапсом экономики.

На пороге кризиса

По мнению экономического эксперта IDIS «Viitorul» Вячеславa Ионицэ, принятые правительством меры дадут около 30% эффекта. И не потому, что они малодейственны, а так как мы зависим и от других стран. По прогнозам аналитиков, впереди маячит новый экономический кризис, который на 70 – 80% обусловлен международными факторами.

– Этот кризис не местного розлива, а импортированный, – отмечает Вячеслав Ионицэ. – К сожалению, все негативные последствия, которые ощутит на себе население РМ, бизнес, будут ставиться в вину правительству, хотя оно принимает все возможные меры. Вероятно, мы стоим на пороге IV экономического кризиса, если считать от момента образования независимой РМ (I – в 1998-1999 гг., II – в 2009-м, III – в 2015-2016 гг.). После подобных кризисов обычно следует снижение объёма валюты, входящей в страну, и уменьшение реальных доходов в госбюджет.

Эксперт считает, что у нас, вероятно, будет реализован сценарий, при котором, во-первых, государство будет держать валютный курс, что позволит защитить население, но ударит по экономике РМ, потому что наши товары сразу станут дороже, а импортные – дешевле, что повлечёт за собой приток импорта. Во-вторых, доходы в виде налогов в госбюджет упадут.

– Поэтому я, используя шутку, серьёзно посоветовал бы правительству в условиях кризиса сделать три вещи: первое – взять в долг, второе – взять в долг и третье – взять в долг, – с долей юмора комментирует Ионицэ. – То есть в условиях кризиса правительство должно взять как можно больше денег в долг. Оно должно это сделать по двум причинам. Во-первых, постараться обеспечить все свои инвестиционные проекты. Зарплаты и пенсии, даже при уменьшении доходов (как было в 2009 году), правительство сможет выплачивать. А вот с инвестициями из-за отсутствия доходов не очень получается. И, во-вторых, даже в условиях, когда падают доходы, нужно давать какие-то налоговые послабления, так как сложно не только бюджету, но и населению, и бизнесу. Но, по сравнению с ними, у государства есть возможность легче и быстрей взять кредиты.

Что посеешь…

Так как пандемия охватила весь мир накануне весенних посадочных работ, перед Национальной ассоциацией фермеров Молдовы (НАФМ) встал вопрос: как максимально безопасно обеспечить хозяйства посадочными материалами и удобрениями.

По словам председателя НАФМ Василия Мырзенко, нынешняя ситуация негативно сказывается на фермерских хозяйствах. Ассоциация намерена договориться с правительством, чтобы оно дало добро на выезды в сёла по графику специальных машин с посадочным материалом и удобрениями – с соблюдением всех условий гигиены. Это позволит крестьянам не скитаться по стране в поисках семенного материала.

Вместе с тем Василий Мырзенко сказал, что они сейчас ускоренными темпами разрабатывают онлайн-платформу со всеми поставщиками, где бы фермеры могли найти информацию о наличии семян и удобрений.

– Подобная платформа поможет фермеру узнать, где можно купить интересующие его семена ближе всего к его населённому пункту, – говорит В. Мырзенко. – А также, чтобы он смог отправлять онлайн-заявки на необходимые ему семена. Может, добьёмся даже того, чтобы люди получали заказы по почте, не выезжая за пределы своих хозяйств.

Принесла нелёгкая

Доктор экономики Михаил Пойсик с сожалением констатирует, что чрезвычайное положение и карантин негативным образом отразятся практически на всех секторах экономики Молдовы.

– Большие потери несут гостиничный бизнес, кафе и рестораны, развлекательные и другие виды услуг. Экономическая ситуация усугубляется и тем, что чрезвычайные и беспрецедентные заградительные меры приняты и продолжают ужесточаться по всей Европе и в мире. При этом малый и средний бизнес, имеющие меньший запас устойчивости к внешним вызовам, теряют в большей мере, – отмечает он. – В части экспорта и импорта товаров следует отметить то, что вводимые карантинные мероприятия уже приводят к сокращению объёмов производств как в нашей стране, так и за её пределами. И это напрямую отражается на снижении потенциала экспортно-импортных операций.

Вместе с тем по поводу последствий кризиса эксперт не был столь категоричным. Он считает, что то, с какими потерями Молдова преодолеет данное испытание, во многом будет зависеть не только от профессионализма действующей власти и общей ситуации в мире, а и от солидарного ответственного поведения наших граждан. И положительный пример тому уже есть – Китай, который сегодня помогает всему миру преодолеть коронавирусный шок.

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Последствия страшней долга

Александр Муравский, экс-вице-премьер-министр РМ:

«По мнению авторитетных европейских экономистов, главная экономическая проблема, которую создал коронавирус, – это блокирование работы огромного числа экономических агентов и бюджетных секторов. Простой экономических агентов, особенно малых и средних предприятий, в частности семейного типа, быстро обес-кровливает их финансово. Налоговые льготы и отсрочка платежей в этой ситуации – малозначащие примочки. Нужны более радикальные меры поддержки со стороны государства, а именно обеспечение экономических агентов необходимой финансовой ликвидностью. Этого можно добиться только путём прямого финансового субсидирования экономических агентов, а также полной выплатой зарплаты неработающим бюджетникам. Правительство не должно в эти моменты бояться увеличить госдолг и дефицит бюджета за счёт увеличения займов у банков. НБМ может пойти на кредитование правительства за счёт валютных резервов. Хотя это можно рассматривать только как крайнюю меру в ситуации, когда все остальные меры будут исчерпаны. Надеюсь, до этого не дойдёт – но в постановке сценариев такой вариант рассчитывать тоже надо. Рост инфляции и публичного долга в этой ситуации менее опасен по сравнению с финансовым обнулением экономических агентов и коллапсом экономики. Нужен срочный мозговой штурм всех, кто в этом понимает. Пока не поздно».

Любовь Чегаровская