Всего за сутки в Кишинёве произошло 50 аварий, в результате которых пострадали 3 человека (ВИДЕО)

Всего за сутки в Кишинёве произошло 50 аварий, в результате которых пострадали 3 человека (ВИДЕО)

Густой туман, который опустился на Кишинёв и всю страну и не отступает уже который день, создаёт огромное препятствие для дорожного движения. Так, за последние 24 часа в муниципии Кишинёв произошло 50 аварий, в результате которых пострадали 3 человека.

В связи с этим столичная полиция призывает водителей соблюдать следующие правила, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вызванных неблагоприятными погодными условиями:

  • соблюдать ПДД и проявлять максимальную осторожность во время движения;
  • двигаться на пониженной скорости и соблюдать дистанцию между транспортными средствами;
  • использовать встречный свет и в дневное время суток;
  • постоянно очищать фары и сигнальные блоки, а также использовать систему вентиляции и кондиционирования;
  • если автомобиль стоит на проезжей части из-за ДТП или поломки, нужно обязательно использовать аварийные огни, а также светоотражающий треугольник;
  • не обгонять колону транспортных средств, стоящих у светофора;
  • необходимо придерживаться средней полосы на перекрёстках, чтобы не блокировать движение общественного транспорта.

Пешеходам рекомендуется ходить только по тротуарам, а проезжую часть переходить только в специально отведённых для этого местах. Если на пешеходном переходе установлен светофор, переходить нужно только тогда, когда загорается зелёный цвет. При этом необходимо удостовериться в своей безопасности.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md