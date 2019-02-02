Всего за сутки в Кишинёве произошло 50 аварий, в результате которых пострадали 3 человека (ВИДЕО)

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Густой туман, который опустился на Кишинёв и всю страну и не отступает уже который день, создаёт огромное препятствие для дорожного движения. Так, за последние 24 часа в муниципии Кишинёв произошло 50 аварий, в результате которых пострадали 3 человека.

В связи с этим столичная полиция призывает водителей соблюдать следующие правила, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вызванных неблагоприятными погодными условиями:

соблюдать ПДД и проявлять максимальную осторожность во время движения;

двигаться на пониженной скорости и соблюдать дистанцию между транспортными средствами;

использовать встречный свет и в дневное время суток;

постоянно очищать фары и сигнальные блоки, а также использовать систему вентиляции и кондиционирования;

если автомобиль стоит на проезжей части из-за ДТП или поломки, нужно обязательно использовать аварийные огни, а также светоотражающий треугольник;

не обгонять колону транспортных средств, стоящих у светофора;

необходимо придерживаться средней полосы на перекрёстках, чтобы не блокировать движение общественного транспорта.

Пешеходам рекомендуется ходить только по тротуарам, а проезжую часть переходить только в специально отведённых для этого местах. Если на пешеходном переходе установлен светофор, переходить нужно только тогда, когда загорается зелёный цвет. При этом необходимо удостовериться в своей безопасности.