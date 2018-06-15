Всего за сутки более 400 водителей были оштрафованы за превышение скорости

Всего за сутки более 400 водителей были оштрафованы за превышение скорости

Вчера сотрудники патрульной полиции вышли на “охоту” за любителями погонять.

По данным Национального инспектората патрулирования, большинство из нарушителей превысили скорость до 20 км/ч. Всем “шумахерам” наложили штрафы в размере до 1 500 леев с начислением 5 штрафных пунктов.

В связи с этим, представители НИП ещё раз напоминают водителям, что превышение скорости чаще всего становится причиной аварий. Автовладельцев призывают следовать предписаниям правил дорожного движения.

Напомним, что с начала года в Кишинёве в результате ДТП погибло 22 человека.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md