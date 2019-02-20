Всего за одну ночь в стране произошло 5 ДТП, в результате которых 8 человек получили травмы

Всего за одну ночь в стране произошло 5 ДТП, в результате которых 8 человек получили травмы

В ночь с 18 на 19 февраля на территории Республики Молдова произошло 5 аварий, в результате которых пострадали 8 человек. Такие данные предоставил Национальный инспекторат патрулирования.

По данным НИП, сейчас в Молдове регистрируется период года, когда ночью ещё может отмечаться мороз, что приводит к образованию тонкого слоя льда на дорогах. В таких условиях существуют высокие риски дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям:

  • быть предельно внимательными на дороге;
  • придерживаться осторожной манеры вождения;
  • адаптировать скорость движения с учётом погодных условий;
  • пристёгивать ремень безопасности.
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